Luca Argentero presenta il figlio Noè Roberto: la prima foto dall'ospedale

Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio. Dopo la notizia circolata sui social, la coppia ha voluto confermare il lieto evento con un post Instagram congiunto, corredato alla foto delle mani che stringono quella piccolissima del loro bimbo, Noè Roberto Argentero. "Con il cuore pieno di amore" si legge nella didascalia che reca anche la data del 16 febbraio 2023 quale data di nascita del bimbo. Oltre 50mila like e migliaia di commenti e auguri stanno arrivando alla coppia e anche a Nina, primogenita che a quasi tre anni (li compirà il prossimo maggio) si ritrova dolcissima sorella maggiore del già amatissimo Noè Roberto.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato la seconda gravidanza su Instagram e poi raccontato di questa nuova grande gioia, arrivata a quasi tre anni dalla nascita di Nina Speranza, in un'intervista. "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale" aveva confidato l'attrice rivelando il sesso del nascituro. Stretto riserbo, invece, per il nome scelto, dichiarato solo insieme all'annuncio della nascita: Noè Roberto, un chiaro riferimento al padre di Cristina, Roberto, appunto, scomparso un anno fa.