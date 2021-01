Luca Argentero e la foto birichina a Cristina Marino, il follower lo gela: "Un tantino volgare"

Luca Argentero e Cristina Marino questo weekend si sono concessi una romantica passeggiata a Città della Pieve, poco lontano dalla loro splendida casa immersa nei colli umbri. Nel vicolo Bacialedonne, l'attore ha occhi solo per la sua di donna, che immortala di spalle, mentre cammina, con un abito corto e attillato. Impossibile non notare la perfezione delle sue forme, ma tra i complimenti dei follower arriva anche qualche ramanzina.

"Un tantino volgare" commenta un utente, subito ripreso dai fan della coppia e tacciato come "invidioso". "Sono uomo - replica lui - invidia de che? Sempre con sta cosa dell'invida poi che sa di muffa, si può essere belli e provocanti senza essere volgari e dover mostrare a tutti i costi una fetta di c***". Accanto alla foto si alza un polverone, ma il botta e risposta dà ragione alla coppia, che ha preferito restare in silenzio e non intervenire nella zuffa. Lezioni morali a parte, l'altra questione che sollevano in molti è: "Ma è nuda sotto quel maglione?". Anche qui, però, una risposta zittisce i bacchettoni: "E se pure fosse nuda, i ca*** vostri mai?".

Sotto il post di Luca Argentero e i commenti dei follower

Luca Argentero e Cristina Marino innamoratissimi e pronti al 'sì'

Fidanzati da sei anni, Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori lo scorso maggio. Nina, la loro prima figlia, li ha uniti ancora di più e l'attore ha fatto sapere di essere pronto a sposare la compagna. Un matrimonio che stavano iniziando ad organizzare già un anno fa, messo in 'stand by' dall'arrivo della bambina. "Prima è rimasta incinta, poi c'è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo - ha fatto sapere qualche mese fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - è nei nostri piani da un po'. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti". Insomma, il profumo dei fiori d'arancio è già nell'aria.