Luca Argentero e Cristina Marino: matrimonio a sorpresa alle Maldive, le foto sono mozzafiato

Qualche giorno di riposo in un resort alle Maldive ma non solo. Sembra proprio che Luca Argentero e Cristina Marino si siano sposati di nuovo. Un rito certamente simbolico ma estremamente suggestivo in riva al mare, in uno dei paesaggi più belli del mondo. Proprio nella mattina di oggi infatti l'influencer ha pubblicato uno scatto in cui si mostra insieme al marito davanti a una specie di altare contornato da fiori. Entrambi tengono in braccio i loro bambini e si scambiano un bacio. Sullo sfondo un tramonto. Una scelta che arriva così a coronare un sogno d'amore che va avanti da quasi dieci anni e che si fa ogni giorno più forte.

Da giorni Cristina e Luca condividevano foto della loro vacanza da sogno: tuffi in mare con i bambini, cene in spiaggia, baci sul bagnasciuga. Poi oggi uno scatto che svela il dolce progetto che i due avevano nell'oceano Indiano, ovvero quello di promettersi di nuovo amore, seppure in maniera del tutto simbolica. "E poi vi racconterò anche questo, forse..." ha scritto Cristina a corredo dell'unica foto pubblicata al momento. Nessun altro scatto del rito è stato infatti condiviso, almeno per il momento.

La storia d'amore tra Luca Argentero e Cristina Marino è cominciata nel 2015, quando i due si sono incontrati per la prima volta a Santo Domingo, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Sono seguiti "messaggi, cene e un corteggiamento all'antica" da parte dell'artista torinese, rapito da un vero e proprio colpo di fulmine. Il fidanzamento ufficiale è arrivato nel 2017, poi nel 2020 la nascita della prima figlia Nina Speranza, a cui è seguito Noè Roberto nel 2023. Il matrimonio invece è stato celebrato in gran segreto a Pienza, nel 2021.