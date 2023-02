È nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono di nuovo genitori: oggi, 17 febbraio 2023, è nato il loro secondo figlio, tanto atteso e desiderato dopo la loro primogenita Nina Speranza che a maggio compirà tre anni.

L'annuncio del lieto evento è arrivato attraverso il profilo Instagram del settimanale Chi che, secondo le sue indiscrezioni, riferisce il nome scelto per il piccolo: Noè Roberto. Tutto tace, al momento, dai profili social dei neogenitori che, probabilmente, staranno vivendo in totale riservatezza questo momento tanto speciale delle loro vite.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis

La seconda gravidanza di Cristina Marino Luca Argentero è stata annunciata su Instagram con la foto e la didascalia "Io, te, Nina e una nuova luce". In un'intervista, poi, il sesso del bebè: "È ufficiale: sarà maschio" hanno svelato, aggiungendo solo dichiarazioni sull'immensa gioia portata dalla dolce attesa. "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale" aveva confidato l'attrice.

Il protagonista di Doc - Nelle tue mani e l'imprenditrice attiva nel mondo del fitness, nel 2016 ha fondato il sito Befancyfit (per il quale ha rifiutato la proposta d'investimento fatta dal marito), si sono sposati dal 2021, ma sono legati dal 2016. Luca e Cristina si sono sposati in gran segreto il 5 giugno 2021. Pochi invitati e massimo riserbo anche sui social, la notizia delle nozze è stata data dal sindaco di Città della Pieve, in provincia di Perugia, in Umbria (città dove vivono) che ha officiato la cerimonia. I due sposi, che avevano già la piccola Nina, avevano poi lasciato il centro storico del paese umbro a bordo di un sidecar per recarsi in un luogo segreto per festeggiare le nozze.