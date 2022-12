Cristina Marino e Luca Argentero, presto genitori bis svelano il sessò del bebè

Non tutti nel mondo dello spettacolo hanno adottato l'usanza americana del gender real party per comunicare il sesso del bambino che stanno aspettando. Tra di loro ci sono Luca Argentero e Cristina Marino che invece di organizzare una festa hanno preferito tenere per loro la notizia fino a quando non gli è stata espressamente chiesta in un'intervista.

Luca e Cristina sono già genitori di una bambina, Nina Speranza, e l'annuncio di una seconda gravidanza ha creato molto interesse intorno alla coppia tanto che quando Cristina su Instagram pubblicò la foto con la didascalia "Il sole dentro" qualcuno pensò che fosse un indizio e che presto sarebbe nata un'altra bambina.

Così però non è_ perché Argentero e Marino presto saranno genitori di un maschietto. "È ufficiale: sarà maschio" hanno svelato a Vanity Fair. Non hanno rilasciato però alcuna dichiarazione in merito al nome, tutto tace. Marino però ha un desiderio: "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale". Dalle parole della futura mamma bis si evince come Nina Speranza sia follemente innamorata del papà. E questa dichiarazione d'amore sembra essere espressamente riferita anche dalla bimba, Cristina racconta che la piccola quando le viene chiesto quanto bene vuole ai suoi genitori risponde sempre: "A papi tanto, a mami poco poco".