Cristina Marino e i like a Stefano De Martino: il racconto di Luca Argentero in diretta tv

Che fosse geloso di Stefano De Martino, Luca Argentero lo aveva già rivelato. Tuttavia, in occasione dell'intervista a Che Tempo Che Fa di domenica 20 novembre 2022, l'attore lo ha ribadito ancora una volta, stavolta alla presenza della moglie Cristina Marino incline a lasciare sui social tracce del suo apprezzamento nei confronti dell'ex ballerino.

"Nella generazione di Instagram, se metto un like a una donna, anche a una collega, è un problema. Se lei mette like a Stefano De Martino non è un problema" il commento di Argentero nel salotto di Fabio Fazio a cui, tra serio e faceto, ha raccontato l'aneddoto: "Non mi do pace su 'sta roba. Lei mi dice che mette like perché è una bella foto. Ma come, è tutto a torso nudo e unto. Non è una bella foto, è un bell'uomo" ha aggiunto, interrotto dalle risate del pubblico e dalla moglie che, imbarazzata, ha sottolineato quanto il fascino del marito sia fuori da ogni discussione. "Sta facendo la parte per farsi dire che è bellissimo e io so che è un uomo meraviglioso" ha detto allora la modella che con Luca è protagonista della nuova stagione di Celebrity Hunted.

Cristina Marino e Luca Argentero stanno aspettando il loro secondo figlio che nascerà a febbraio. Sul finale dell’intervista a Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto ha chiesto alla coppia se sapesse il sesso del bebè e avesse voglia di dirlo, ma nulla da fare: dopo qualche attimo di imbarazzo, i presenti hanno sorvolato sulla questione preferendo tenere riservata la notizia.