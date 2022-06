Luca Argentero e Cristina Marino, la vacanza nel resort di lusso

E' ufficialmente iniziata l'estate e molti vip sono già in vacanza. Tra i villeggianti della prima ora Luca Argentero e Cristina Marino, a Forte dei Marmi insieme alla figlia Nina Speranza. La bambina quest'anno ha due anni e apprezzerà molto di più il mare e i giochi sulla spiaggia, come si intuisce da una foto pubblicata su Instagram dal papà, che la riprende sotto l'ombrellone - rigorosamente di spalle - a guardarsi intorno curiosa ed entusiasta.

Tra le attività preferite dalla piccola Nina c'è anche la bicicletta, sempre insieme al padre. Stavolta a immortalarli è Cristina Marino: lui in sella, lei a cavalcioni davanti, mentre tiene stretto il manubrio e con il cappellino se ne va a spasso per il lungomare della Versilia. Relax totale per la coppia, che si sta coccolando in uno degli hotel più lussuosi e gettonati del Forte. Qui vengono spesso anche Fedez e Chiara Ferragni - con tutta la grande famiglia al seguito - ma è di casa anche l'influencer Veronica Ferraro. Mille euro a notte per una suite (in bassa stagione), centro benessere e ovviamente la spiaggia privata, per godersi le giornate al mare in tranquillità e lontano da occhi indiscreti, cosa fondamentale per i personaggi noti, soprattutto per i più riservati come appunto Luca Argentero e Cristina Marino.

I due attori si ritagliano spesso dei momenti da trascorrere in famiglia - e anche da soli - visto i tanti impegni lavorativi. E Luca Argentero, proprio poco tempo fa, ha fatto sapere di non disdegnare del tutto l'idea di ritirarsi dalle scene: "Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni - ha rivelato a Diaco, ospite di Ti sento - Mi piacerebbe lasciare le scene. O meglio, non lasciarle per il gusto di fare un'uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent'anni è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più".

Le foto pubblicate da Luca Argentero e Cristina Marino