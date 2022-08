Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza con Nina: le foto di famiglia

"Amore, pensieri e foto artistiche di Nina", così Luca Argentero condivide su Instagram alcuni momenti delle sue vacanze al mare con la moglie Cristina Marino e la figlia. La bambina, che lo scorso maggio ha compiuto 2 anni, non compare negli scatti ma a quanto pare è dall'altra parte dello smartphone e anche la bellissima foto del bacio tra i genitori potrebbe essere farina del suo sacco.

I due attori, legati dal 2016 (e sposati da un anno), sono molto riservati sulla loro vita privata, soprattutto quando si tratta della figlia, ma quando di tanto in tanto si concedono ai follower l'amore e la passione che ancora oggi li unisce sono sempre più che evidenti. E per i fan della loro bellissima famiglia ecco anche una foto di Nina Speranza sulla spiaggia, al tramonto, mentre gioca con la sabbia, poi le loro ombre tutte e tre insieme.

Top secret la location della vacanza, ma davanti a tanta bellezza qualsiasi posto farebbe soltanto da cornice. Luca Argentero da quando è diventato papà ha dato priorità assoluta alla famiglia, nonostante continuano ad essere molti i suoi impegni lavorativi (nella prossima stagione televisiva lo vedremo anche dietro al bancone di Striscia la Notizia come conduttore). L'attore però ha fatto anche sapere di iniziare a pensare a un ritiro dalle scene, per dedicarsi ad altro e soprattutto per godersi a tempo pieno sua moglie e la loro bambina.

Le foto pubblicate su Instagram da Luca Argentero