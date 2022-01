Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza con Nina: le foto al mare della famiglia

Luca Argentero, Cristina Marino e la figlia Nina Speranza sono in vacanza. Mare cristallino, spiaggia bianca, palme e relax: la coppia si sta godendo questi momenti di pura pace e hanno condiviso sui social alcune foto dolcissime. La piccola è sempre fotografata d spalle, mentre i due si sono concessi alcuni scatti insieme, in bianco e nero, molto belle.

L’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

I due sono sempre molto affiatati e spesso condividono sui social messaggi di stima e incoraggiamento, come ad esempio ha fatto in questo periodo Marino con la messa in onda della fiction Rai Doc.

A lei l’attore ha rivolto parole di grande stima in un'intervista a Domenica In: "Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina. È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto, un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto".