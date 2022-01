Le foto di Luca Argentero con la figlia sul set di Doc 2, la moglie: "Lui ha reso speciale il Dottor Fanti"

Il conto alla rovescia per gli appassionati di Doc - Nelle tue mani è terminato: oggi, giovedì 13 gennaio, in prima serata su Rai1 torna la seconda stagione del medical drama che ha già tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, pronti adesso a seguire il prosieguo della storia umana e professionale del dottor Fanti.

Tra i tanti fan della serie tv, una in particolare spicca oggi nel mondo dei social che rilancia il debutto: è Cristina Marino, moglie del protagonista Luca Argentero e madre della piccola Nina, che al compagno ha dedicato un post pieno dell’amore e di stima. A corredo, due foto e un video inedito che mostrano l’attore sul set durante le riprese della serie tv insieme alla figlia, tenerissima ‘aiutante’ del padre a cui porta un fonendoscopio. "Credo che dietro un grande dottore ci sia sempre una grande anima e sensibilità. E sono sicura che l’anima speciale di Luca Argentero abbia reso il Dottor Fanti unico e speciale", è il romantico pensiero con cui Cristina ha accompagnato l’in bocca al lupo per il marito che ha risposto con un’altrettanta dolcezza attraverso le parole “Amori miei”.

L’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

È anche con queste piccole condivisioni social che traspare il grande sentimento che da anni lega Luca Argentero e Cristina Marino. A lei l’attore ha rivolto parole di grande stima nell’ultima intervista a Domenica In: "Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina. È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto, un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto". Pronta la replica di lei: "Sono felice, innamorata e grata" ha scritto la modella.