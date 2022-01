Cristina Marino pazza d'amore per il dott. Fanti: "Non perdetevi quel bono"

Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per una vacanza. Per loro solo mare, sabbia, sole, palme e Doc - Nelle tue mani. I neo genitori non dimenticano che questa sera andranno in onda in prima serata su Rai1 le nuove puntate della fiction che ha come protagonista proprio Argentero.

Tra i molti fan della serie compare anche Marino che, anche oggi, non può non poteva non fare pubblicità alla sua dolce metà e così su Instagram invita tutti a seguire la fiction scrivendo: "Questa sera non perdetevi quel bon del dott. Fanti e tutta la sua incredibile squadra".

L’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

I due sono molto innamorati e provano una grande stima l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, questo si nota anche da questi gesti social. Non si vergognano di parlare della loro unione e infatti a lei l’attore ha rivolto parole di grande stima in una recente intervista a Domenica In: "Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina. È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto, un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto". Pronta la replica di lei: "Sono felice, innamorata e grata" ha scritto la modella.