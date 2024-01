Luca Argentero: "Esperienze con gli uomini? Mai", poi rivela che padre è (e fa una battuta su De Martino)

Tra soli pochi giorni, l'11 gennaio, Luca Argentero tornerà in prima serata su Rai1 con Doc - Nelle tue mani. L'attore è particolarmente fiero di vestire i panni del dottor Fanti: "Doc è stata una ciliegina sulla torta. In generale penso che dobbiamo sempre essere soddisfatti del nostro lavoro e della nostra preparazione: poi, se quel progetto incontra anche il favore delle persone, è una figata pazzesca".

Argentero, 45 anni, nonostante ami il suo lavoro ammette che la concentrazione in questo periodo della sua vita è quasi totalmente sulla famiglia: la moglie Cristina Marino e i figli Nina Speranza e Noè Roberto. "Ora sono concentrato al 95 per cento sulla famiglia e al restante cinque sul lavoro", e a Vanity Fair non ha alcun problema a confessare che pensa alla pensione: "Per me andare in pensione non significa mettersi in ciabatte e guardare la tv tutto il giorno. Significa non piegare la vita al lavoro, ma il lavoro alla vita. Il lavoro deve essere solo una delle cose che fai, non l'unica".

Parlando poi del successo che ha ottenuto tramite il suo lavoro spiega che sì, essere Luca Argentero gli offre degli accessi preferenziali, ma "parliamo di cose molto piccole, come il tavolo al ristorante che è più semplice da trovare. Quando si sale di gradazione invece no: sono io a non volerne approfittare perché altrimenti mi imbarazzerei. Non riesco tanto a saltare la coda". E per quanto riguarda i compromessi non ha molto da dire: "Mi è sempre andata abbastanza di culo, visto che non ho mai dovuto accettare un patto col diavolo. Detto questo, sarebbe più grave accettare un compromesso in medicina anziché nel mio lavoro. Le stanze del potere non sono quelle del nostro mestiere, ma altre".

Il rapporto con i social e l'educazione dei figli

Da molti è considerato uno degli uomini più belli d'Italia, ma Argentero non presta molta attenzione a questo tipo di considerazione: "Se la bellezza aiuta a portare qualcuno in più davanti allo schermo ben venga. Per il resto, mi interessa solo che mia moglie mi trovi attraente". "Ho una bassissima percezione dei commenti che mi riguardano perché non li leggo e cerco di non dare loro troppo peso", ma qualche anno fa si scatenarono grandi dibattiti in merito ad una sua dichiarazione, pronunciata nel 2019, sul fatto che aprire la portiera alle donne sia un atto di galanteria. E in merito a quanto venne scritto su di lui ha confessato: "Ricordo, però, di essere rimasto turbato un po' di anni fa dalle militanti femministe: mi dispiace e mi preoccupa quando si solleva un polverone che si interpreta nella maniera sbagliata". Oggi "è un argomento talmente controverso che la definizione di uomo e donna è sospesa. Ho sbagliato a dire quella frase perché ho dato alle mie parole una connotazione superficiale che è stata invece presa sul serio dagli altri. Da quel momento evito, ho imparato la lezione".

Per questo motivo lui e la moglie cercano di dare un'educazione corretta ai figli: "Credo fermamente che in casa valga l'esempio. I bimbi fanno quelli che fanno i genitori, replicano quello che fai e che dici. Se parli bene, se tratti bene la persona che hai al tuo fianco e se sei gentile con il prossimo, buona parte del lavoro è fatto. Poi è ovvio che, una volta a scuola, rischiano di trovarsi vicino al compagno sbagliato, ma tornato a casa si riprenderà il discorso".

Al momento però Argentero non vuole fasciarsi la testa pensando a come sarà quando saranno grandi anche perché la maggiore dei loro figli ha solo 3 anni.

La battuta su De Martino, Argentero padre, la forma fisica e la certezza dell'eterosessualità

Una volta Luca e Alessandro Cattelan ironizzarono sul fatto che le loro mogli apprezzassero, su Instagram, Stefano De Martino: "Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolarsi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l'attenzione di mia moglie e di quella di Alessandro", ha commentato ridendo.

Sua moglie, Cristina Marino, oltre a essere un'attrice è anche un'esperta di fitness e ha messo a punto il suo personale programma. È lei infatti ad allenare il marito: "Ci tiene, è un modo per prendersi cura l'una dell'altro". Ma a Luca fa piacere perché da sempre tiene alla sua forma fisica e lei "ha degli strumenti in più che le permettono di darmi delle dritte capaci di fare la differenza".

Sua moglie ha un'energia vulcanica e per lui "la sua energia per me è benzina, è inarrestabile. Questo è il senso di trovare un compagno per la vita". Lui invece è inarrestabile come papà: "Non percepisco un limite a cui si può arrivare. Sono un giocatore instancabile, ma anche un gran lavoratore. Penso per esempio a DOC, visto che non esiste niente di più lungo e faticoso nella televisione italiana".

Lui e Pierfrancesco Favino ricevono spesso domande sull'omosessualità e a tal riguardo Luca ha chiarito: "No, non ho avuto esperienze e non ho avuto bisogno di controprove. Fin da ragazzino mi sentivo certo della mia eterosessualità e non mi sono mai fatto questa domanda. Vedere il dubbio nelle persone dopo avermi visto recitare in film come Saturno Contro e Diverso da chi?, però, mi diverte. Però è stato impattante baciare Picchio la prima volta: ricordo di aver provato una sensazione strana, soprattutto per il contatto della barba sulle labbra".