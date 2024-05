Luca Argentero, gli auguri per la figlia Nina e le foto della festa

"4 anni on fire. Go Nina, go", queste le parole di Luca Argentero per il compleanno di Nina, la primogenita avuta da Cristina Marino. L'attore ha condiviso su Instagram una carrellata di foto dei momenti più belli trascorsi con la sua bambina e le foto della festa - a tema unicorni - organizzata in un parco, insieme a tanti piccoli amici.

Tavoli formato mini per il pranzo, tanti squisiti dolci e una splendida torta a tre piani con il suo nome scritto su una nuvola, tra un arcobaleno e l'altro. I bambini si sono divertiti prima a disegnare e poi a giocare con un'animatrice nei panni di una dolcissima fatina.

A condividere le immagini del party anche la mamma, Cristina Marino. "Auguri amore mio infinito. Non esiste nulla di più bello" ha scritto tra le storie, e ancora in un post: "Believe in unicorns. Love you Ciotti". Luca Argentero e Cristina Marino, sposati dal 2021, hanno due figli, Nina Speranza - che ha appena compiuto 4 anni - e Noè, nato nel febbraio 2023. La coppia pubblica raramente le foto dei bambini - mai ripresi in volto - ma per questa occasione speciale hanno fatto uno strappo alla regola.