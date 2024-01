Luca Argentero rivela un aneddoto privato sulla figlia Nina. Poi la dedica per la moglie (che risponde in diretta social)

Luca Argentero è stato ospite di Domenica In nella puntata del 7 gennaio. L'occasione dell'inizio della nuova stagione di Doc, in partenza giovedì 11 gennaio, ha dato modo di raccontare la carriera dell'attore, giunta alla soglia dei vent'anni, ma anche la sua vita privata che scorre serena insieme alla moglie Cristina Marina e ai suoi due figli Nina Speranza e Noè Roberto.

Il ricordo del collegamento con il programma di Rai1 durante la pandemia del 2020 ha dato modo ad Argentero e Venier di ripercorrere la prima gravidanza di Cristina Marino: "Allora lei era incinta, è stata una cosa assurda... Nonostante tutto abbiamo vissuto tutto con gioia" ha confidato l'attore che ha ribadito l'amore verso la madre dei suoi figli. "Sono fortunato: nulla di questa felicità sarebbe arrivato senza il regalo che è Cristina. Insieme stiamo costruendo una famiglia bellissima. Io vorrei fare solo il papà, attorno a me non vedo nulla di più interessante. Doc compreso". Noto per la sua estrema riservateza quando si tratta del suo privato, Argentero ha fatto un'eccezione raccontando un aneddoto successo qualche giorno fa e riguardante proprio la sua primogenita: "Nina inizia a essere una fonte di saggezza. A tre anni e mezzo è una fonte di saggezza. Tre giorni fa mi ha guardato e mi ha chiesto "che cos'è la vita?". Prima che le rispondessi lei mi ha detto "è l'amore, vero?". Ha intuito già tutto". E ancora: "Io e Cristina investiamo tanto tempo, è una bimba meravigliosa. Con Noè noto la differenza tra maschio e femmina. È una benedizione quella che mi è stata data, avere un maschio e una femmina", ha aggiunto. E ribadendo l'importanza assoluta della sua famiglia su tutto il resto: "Ormai non prendo nessuna decisione senza aver contemplato un piano condiviso con la mia famiglia", ha concluso l'attore.

Contestualmente alle parole di Argentero è arrivata sui social la risposta di Cristina Marino alle parole del marito: "Noi guardiamo la bellezza di papà che mi fa commuovere ancora", ha scritto la modella in una storia Instagram che mostra la piccola Nina davanti alla tv mentre era in onda il suo papà.