Luca Argentero culla la figlia Nina, Cristina Marino filma la scena: il video è dolcissimo

Prima estate da genitori per Luca Argentero e Cristina Marino, meravigliosamente sconvolti dalla nascita della loro prima figlia Nina Speranza che ha portato una gioia immensa nelle loro vite.

In questi due mesi e mezzo di vita della piccola, i social sono stati spesso il mezzo con cui la coppia ha condiviso con i follower la gioia di essere diventati una famiglia, ripresa nei momenti di una quotidianità arricchita dalla presenza della figlia, mai ripresa in viso per evidenti ragioni di privacy, ma comunque protagonista degli scatti più significativi.

Adesso, alla rassegna fotografica social si aggiunge anche un breve video che mostra la dolcezza di papà Luca nel cullare la bambina tra le sue braccia: ‘regista’ della scena è mamma Cristina che riprende in bianco e nero la tenerezza di una scena girata in campagna mentre in sottofondo cantano le cicale.

(Di seguito la storia Instagram di Cristina Marino)

Luca Argentero e Cristina Marino, la gravidanza e il matrimonio rimandato

L’arrivo di Nina Speranza ha accresciuto l’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino, nato sul set del film ‘Vacanze ai Caraibi’ tre anni fa. L'annuncio della gravidanza è arrivato a dicembre scorso attraverso i social, con un’immagine che mostrava il ventre scoperto dell’attrice su cui era poggiato uno stetoscopio e il sorriso di gioia della coppia in dolce attesa. A febbraio la modella, ospite della puntata di Verissimo, ha annunciato il sesso del bebè e l’intenzione di rimandare le nozze già in programma: "Non c'è fretta, c'è l'amore e ci sarà una creatura", aveva chiarito. Una creatura che oggi è stretta tra le loro braccia come il più prezioso dei doni che la vita abbia potuto fare loro.