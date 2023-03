Luca Argentero dolce papà con il piccolo di casa: le (rare) foto in famiglia

Un fine settimana completamente dedicato alla famiglia. Luca Argentero si gode gli affetti più cari e condivide su Instagram alcune foto insieme ai suoi due bambini, Noè Roberto - nato a febbraio - e Nina Speranza, che a maggio compirà 3 anni.

L'attore è un papà dolcissimo, come si può notare dallo scatto che lo immortala con il piccolo di casa in braccio, mentre dorme e lui lo bacia delicatamente sulla fronte. Poco dopo, tra le immagini del post, ecco anche la primogenita, ritratta di spalle mentre guarda affascinata la sala di una mostra, e tra i commenti non mancano i cuori di Cristina Marino, orgogliosa della sua splendida famiglia. È un periodo bellissimo per Luca Argentero e sua moglie, felici per l'arrivo del secondo figlio e sempre più innamorati.

Un parto complicato

Luca Argentero e Cristina Marino iniziano adesso a condividere sui social la loro nuova vita in quattro. Le prime settimane dopo il parto hanno preferito viverle in famiglia, anche per permettere all'attrice di recuperare. "Fisicamente ci sono state un po' più di complicazioni rispetto a quanto previsto, ma stiamo bene" aveva fatto sapere appena tornata a casa con il piccolo Noè Roberto, spiegando: "Sono molto felice, è un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata latitante. Perché avevamo bisogno, abbiamo bisogno, di goderci questo momento e di stare concentrati su quella che è la realtà".

