Luca Argentero e l'amore per la figlia: la foto è bellissima

L'amore di un padre per la propria figlia racchiuso in una foto e in tre parole "A love story". Luca Argentero è pazzo d'amore per la piccola Nina Speranza, nata dall'amore con la moglie Cristina Marino.

Nello scatto, in bianco e nero, condiviso sui social si vede Argentero mentre stringe la piccola Nina in un dolce abbraccio mentre si scambiano un bacino. La foto risale alla vacanza che la famiglia ha fatto poco fa alle Maldive. Al post immancabile il commento di Cristina Marino: "Immenso amore".

Luca Argentero a Sanremo 2022

Argentero sarebbe dovuto essere uno degli ospiti del Festival di Sanremo, ma non ha potuto presenziare: ha scelto di stare vicino alla moglie Cristina Marino. Il padre di Marino è purtroppo deceduto, la notizia è rimbalzata su tutti i social e giornali proprio per l'assenza di Argentero al Festival.

Cristina ha poi decido di condividere la sua tristezza e l'addio al padre anche sui social, per farlo ha scelto di condividere uno scatto del matrimonio con Luca. In una fotografia in bianco e nero, si vedono la modella radiosa ancora in abito da sposa che, sotto braccio al padre, si dirige verso l'altare. "Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno", si legge nella didascalia. E ancora: "E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché che sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io".