Luca Argentero, parla l'ex fidanzata del Gf Marianella Bargilli: "È così bello, piace a tutti"

Non sono molti a ricordare che la carriera di Luca Argentero, il Doc della serie tv di successo su Rai1, ha avuto inizio sotto l'occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello. Quando lui partecipò eravamo solo alla terza edizione e poteva essere ancora visto come un esperimento sociologico. A condurlo c'era Barbara D'Urso e in quell'anno vinse Floriana Secondi.

Luca Argentero al Grande Fratello e l'amore nato con Marianella Bargilli

Visto l'enorme successo di Argentero, il settimanale Oggi ha intervistato una persona che in quel Gf fu molto importante per Luca: Marianella Bargilli, la sua prima fidanzata vip. Bargilli, attrice di teatro di successo ha speso solo parole di stima nei confronti del bel dottore della tv.

Impossibile non parlare della sua prestanza fisica: "Non prendiamoci in giro: c'è l'aspetto fisico, che è un dato oggettivo. Piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo - spiega Marianella - Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l'estrema educazione e un'intelligenza prontissima. Era già cosciente della vita, era bello parlare con lui soprattutto di cinema".

Le cronache definirono il loro legame in tv uno "scandalo", ma Marianella ha sottolineato come in confronto a quello a che si vede adesso in tv era un aggettivo esagerato: "Rispetto a quello che si vede ora, non facemmo niente. Siamo due persone eleganti, con famiglie solide alle spalle: il trash non ci appartiene".

La loro relazione non durò e poco dopo la fine del programma si lasciarono: "Io l'ho vista da subito come un'avventura dentro l'avventura del Grande Fratello: molto tenera e delicata". Dopo non si sono più sentiti, ma Marianella ha seguito con piacere l'evoluzione della carriera di Luca, anzi avrebbe "scommesso" sul suo successo.

Qui sotto Luca Argentero nella casa del Grande Fratello