Luca Argentero: "Le altre donne non le guardo, Cristina è gelosa. I fan? Mi puntano il cellulare tipo scimmia allo zoo"

Luca Argentero, 45 anni, a gennaio tornerà ad essere Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani, la serie tv di enorme successo della Rai. Volto noto del grande e piccolo schermo, Argentero oggi è uno degli attori più apprezzati in Italia, ma in passato è stato barman, modello e anche concorrente del Grande Fratello. Proprio la partecipazione al reality gli aprì le porte del successo e soprattutto quelle del cast della fiction Carabinieri. "Mi scelsero perché in quel momento, dopo il Gf, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza", spiega al Corriere della Sera.

Prima del Gf però e della sua vita da vip, si è laureato in Economia, con una tesi "in diritto industriale, sulla contraffazione di marchi celebri" e per arrotondare faceva il barman in discoteca. Poi arrivò la possibilità di partecipare al reality Mediaset: "Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì". Era il 2003 e da quel momento, nonostante abbia poi vinto Floriana Secondi, la sua vita cambiò radicalmente.

Il rapporto con i fan, la gelosia e l'amore per la moglie

Da adolescente era "un nerd con i baffetti e i brufoletti, cicciottello", "come tutti i maschi di quell’età. Brufoli pochi, però sì, ero un po’ in carne e con un taglio sfigato di capelli. Poi, come spesso succede, arriva quella famosa estate in cui parti per le vacanze e torni più alto di dieci centimetri e con qualche muscolo che prima non c’era". Adesso è considerato un sex symbol e con la sua bellezza deve fare anche i conti: spesso sui social i suoi ammiratori, e quelli della moglie, Cristina Marini, sono sfrontati, ma loro non ci fanno caso: "Li viviamo con distacco, io non li leggo nemmeno".

Lui e Marino si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi, nel 2020 sono diventati genitori di Nina Speranza, nel 2021 si sono sposati e a febbraio 2023 è nato il loro secondo figlio: Noè Roberto. Quando scoccò la scintilla erano a Santo Domingo, lui si girò e la vide "sotto una palma. Bellissima". L'ha conquistata con "messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa".

Una relazione solida nella quale però non manca la gelosia. La gelosia "c’è, ma sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate. Ogni tanto certo succede che qualcuno per strada mi riconosca e mi punti addosso il cellulare tipo scimmia allo zoo".

Marino oltre a essere un'attrice è un'imprenditrice che ha perfezionato il suo metodo di allenamento e il perfezionamento spesso viene provato proprio sul marito. Lei è il suo allenatore privato e non ha alcuna pietà e infatti la descrive così: "Severissima, al limite dell’insopportabile, ma avere un personal trainer in casa è un privilegio. Mi usa come prima cavia del suo metodo, sono un progetto vivente, mi riprogramma di continuo". "Mi massacra, mi rimprovera, è spietata", è un allenamento in stile "Full Metal Jacket".

Il successo di Doc - Nelle tue mani

Doc è un successo nazionale, per fare un esempio l'ultima puntata della serie andata in onda l'anno scorso ha totalizzato 6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share, merito anche della verosimiglianza dei protagonisti e delle storie raccontate. Argentero per prepararsi ha trascorso un "mese in reparto al Gemelli, ma non bastava. Sul set siamo circondati da esperti sia per il lessico che per la gestualità. Ormai so come palpare un addome e dove si appoggia uno stetoscopio, ma sbagliare è normalissimo, si rifà la scena e via". E l'ultimo errore risale a poco tempo fa, al 13 settembre: "Giorni fa ho pubblicato sui social una mia foto di scena in cui ero serio e concentrato. Ma una delle radiografie alle mie spalle, quella di un ginocchio, era appesa al contrario, l’ho scoperto leggendo i commenti di veri specialisti sotto il post". Si è così immedesimato nel suo ruolo di medico che ogni tanto gli amici gli chiedono aiuto: "C’è chi vorrebbe gli misurassi la pressione, ma è un gioco".