Luca Argentero papà bis: Cristina Marino è incinta

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori bis. La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta su Instagram con una tenera foto di famiglia. Nello scatto si vedono Luca, con in braccio la piccola Nina nata nel 2020, e Cristina di profilo: impossibile non notare i primi segni della pancia da gravidanza.

"Io, te, Nina e una nuova luce", queste le dolci parole scelte dalla coppia come didascalia del post. In questa estate la Luca e Cristina hanno viziato i loro fan condividendo sui social le foto delle loro vacanze tra mare, sole e tanto amore. La piccola Nina non è mai fotografata in modo che il suo volto possa essere riconosciuto, ma la quantità di scatti con presente la piccola sono molto cresciute rispetto all'anno scorso.

La storia d'amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

Il protagonista di Doc - Nelle tue mani e l'imprenditrice attiva nel mondo del fitness, nel 2016 ha fondato il sito Befancyfit (per il quale ha rifiutato la proposta d'investimento fatta dal marito), si sono sposati dal 2021, ma sono legati proprio dal 2016.

Luca e Cristina si sono sposati in gran segreto il 5 giugno 2021. Pochi invitati e massimo riserbo anche sui social, la notizia delle nozze è stata data dal sindaco di Città della Pieve, in provincia di Perugia, in Umbria (città dove vivono) che ha officiato la cerimonia. I due sposi, che avevano già la piccola Nina, avevano poi lasciato il centro storico del paese umbro a bordo di un sidecar per recarsi in un luogo segreto per festeggiare le nozze. Anche nei mesi successivi non sono state molte le foto condivise dalla coppia, che quasi tre mesi fa ha celebrato il primo anno da marito e moglie.