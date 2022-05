"Il giorno che sarà scoppiato di mazzate sarà troppo tardi": Luca Argentero replica all'hater

"Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi": così un utente social ha parlato di Luca Argentero in un tweet dai toni violenti che il diretto interessato non ha lasciato passare. E infatti l'espressione ha trovato una replica schietta che ha scuscitato subito l'attenzione dei follower verso il botta e risposta: "Come sei maschio, sono tutta un fremito" ha risposto l'attore, già al centro di passati interventi che su Twitter lo hanno visto protagonista.

Assente all'ultimo momento dal Festival di Sanremo a causa del lutto che aveva colpito la moglie Cristina Marino, nelle ore successive alla sua mancata presenza Argentero è stato preso di mira da un tweet di cattivo gusto che insinuava come la sua giustificazione fosse in realtà una scusa, come quelle usate dai ragazzini che non vogliono andare a scuola. "Ma vaffan..." commentò allora l'attore, anche in quel caso destinatario degli applausi virtuali dei suoi fan.