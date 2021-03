Luca Argentero si sposa: l'emozionante annuncio in un video

Luca Argentero si sposa. Ad annunciarlo è la compagna Cristina Marino in un video pubblicato nel pomeriggio di oggi mentre si immortala insieme alla wedding planner con cui sta organizzando il matrimonio. La coppia, legata da quattro anni, ha già una figlia, Nina Speranza, nata nel maggio del 2020.

Luca Argentero si sposa: i dettagli sul matrimonio

Il matrimonio è work in progress. La data resta ignota, ma oggi è stato il momento di decidere quali saranno i piatti del banchetto nuziale. "Oggi prova degustazione. Stiamo facendo un gran casino e io la sto esaurendo ma sono sicura che prima o poi riusciremo a scegliere almeno un piatto", dice la modella nel video, inquadrandosi insieme alla professionista che sta aiutando la coppia ad organizzare tutto.

Di certo per ora c'è che si tratterà di una cerimonia intima, come nello stile di Luca e Cristina, 41 e 30 anni, da sempre attenti a proteggere la loro privacy. "Sarà una cosa molto semplice, covid permettendo. Sarà una festa d'amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali".

L'amore con Cristina Marino

Che le nozze fossero nell'aria era cosa nota da tempo. L'arrivo di Nina ha accresciuto l’amore tra i due, che si sono conosciuti lavorando, ovvero sul set del film ‘Vacanze ai Caraibi’ girato ormai quattro anni fa. Poi l'annuncio della gravidanza nel dicembre successivo e la nascita della piccolina. Per lui si trattava di un inizio nuovo dopo la fine della storia d'amore con l'attrice Myriam Catania,a cui è stato legato molti anni; nel passato di lei, invece, nessuna love story famosa. Da tempo la coppia vive a Città della Pieve, dove ha acquistato un meraviglioso casale in cui godersi l'amore lontano dai riflettori.

Da sempre gelosi della loro privacy, Luca e Cristina stanno mettendo a punto oggi tutti i dettagli del loro grande giorno con cura di non godersi un momento così bello in intimità. Allo stesso modo in cui proteggono da sempre la figlia Nina, che hanno sempre preferito non mostrare in pubblico, a differenza di quanto fanno invece molti genitori famosi: non è un caso che in passato la coppia si sia scagliata contro alcuni settimanali, colpevoli a dire loro di aver pubblicato foto della bambina non abbastanza 'pixelate'. Ed immaginiamo che anche il matrimonio avrà un racconto personale e non mediatico.

Luca Argentero si sposa, in basso il video dell'annuncio via social