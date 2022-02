Zakia Seddiki ricorda il marito Luca Attanasio: "Ci siamo salutati con un messaggio d'amore"

E' passato un anno dalla morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio del 2021 durante un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, e per la prima volta sua moglie, Sakia Seddiki, ne parla in tv. Ospite sabato 19 febbraio a Verissimo, la donna lo ricorda con grande dolore: "Non riesco a pensare a quel giorno, ancora non credo a quello che è successo. Ci siamo salutati con un messaggio d'amore come sempre. Io dovevo andare con lui, ma mia mamma non poteva tenermi le bambine e così sono rimasta a casa".

Un dolore atroce e una mancanza molto difficile da spiegare alle sue figlie: "Loro sanno che il papà ha avuto un incidente e che il medico non è riuscito a salvarlo - spiega ancora -. Ma non riescono ancora a capire il motivo per cui non torna a casa. Lo sognano, continuano a chiedere di lui. E' difficile ma Luca ci darà la forza per superare la sua mancanza fisica”.

L'amore con Luca

Per ricordare chi era Luca è uscito un libro dal titolo Luca Attanasio – Storia di un ambasciatore di pace, scritto dal vaticanista Fabio Marchese Ragona con la prefazione proprio di Zakia: "Con il nostro forte amore siamo riusciti a superare tutto, la diversità religiosa e culturale. Mi ha amato tanto e so che continua a farlo anche adesso, ovunque sia". Una consolazione a tutto questo però c'è: "Lo sento vicino, è una sensazione difficile da spiegare. Mi ha lasciato tanto e penso che la sua vita possa essere un messaggio per i giovani che ne hanno bisogno. Non ho paura del futuro, potevo averla prima, ma adesso no".