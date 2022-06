Luca Calvani ha fatto coming out. L'attore e presentatore 48enne ha pubblicato una dolcissima carrellata di scatti insieme al suo compagno, Alessandro Franchini (e al loro cagnolino) e ha scelto proprio l'ultimo giorno del Pride Month, il mese dedicato all'amore in tutte le sue forme, per annunciare a tutti la sua omosessualità. Calvani, infatti, ha usato un hashtag ben preciso per accompagnare il suo post su Instagram, #pridemonth, e ha anche specificato da quanto tempo starebbe con il suo Alessandro, ben 2196 giorni, più o meno sei anni (e ha usato un altro hashtag per dirlo #2196).

"Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi" sono le parole con cui Calvani ha dichiarato il suo amore per Alessandro Franchini, suo compagno di vita e sul lavoro. I due, infatti, appaiono insieme, innamoratissimi mentre si godono un po' di relax nel loro agriturismo in Toscana. E sono stati in tantissimi a commentare il post rivelativo dell'attore con cuoricini, arcobaleni e tanto amore rivolto alla coppia uscita allo scoperto.

Chi è Alessandro Franchini, il fidanzato di Luca Calvani

Nato a Viareggio e quindi toscanissimo proprio come il suo fidanzato, Alessandro Franchini è un imprenditore con la passione per i viaggi (ha girato il mondo zaino in spalla) e per le culture diverse. Alessandro ha aperto un'attività che gestisce insieme a Luca Calvani e di cui è molto orgoglioso. Si tratta di una struttura ricettiva in Toscana, a Camaiore, in provincia di Lucca dove si è trasferito dopo i suoi viaggi in Sud America per vivere nel vivo della natura della sua amata Toscana.

Luca Calvani, dalla TV al cinema all'Isola dei Famosi

Luca Calvani ha spaziato molto nel corso degli anni dal cinema alla TV fino a passare per i reality. Oggi lo vediamo alla conduzione della nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti su Real Time ma, Calvani, ha prestato il suo volto a tantissimi personaggi sul piccolo e grande schermo. Lo abbiamo visto al cinema sotto regia di Woody Allen con To Rome with Love o quella di Ozpetek in Le fate ingoranti e poi ancora in film come The Good Guy e The International. In TV è stato nel cast di Distretto di Polizia, Un posto al sole, Don Matteo e tante altre fiction italiane ma l'attore ha recitato anche in alcune serie internazionali dalla soap Beautiful all'iconica Sex and the City. E poi è stata la volta dei reality, è stato un corteggiatore a Uomini e Donne e concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2004, edizione che ha anche vinto.