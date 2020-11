Luca Capuano frainteso: “Non è morta mia madre, ma grazie per gli attestati d’affetto”

Luca Capuano è in lutto sì, ma non per la scomparsa di sua madre come in moltissimi hanno pensato dopo il post pubblicato su Instagram. L’attore, volto noto della tv con i suoi ruoli nelle fiction ‘Un posto al sole’ o ‘Le tre rose di Eva’, ha tenuto a precisare il fraintendimento nelle scorse ore, dopo essere stato subissato dai messaggi di condoglianze per la grave perdita.

Ma andiamo per ordine. Ieri Capuano ha scritto il seguente post a corredo di un’immagine sacra:

“Sei stata una Mamma guerriera, un’amica insostituibile per un figlio speciale ormai uomo, specchio di un essere dolce e amorevole quale sei stata. Abbiamo un dono, la memoria.

Resterai sempre accanto a chi ti ama. Buon viaggio Eugenia”

Facile, dunque, è stato immaginare che la donna di cui piangeva la scomparsa fosse sua madre, per cui i follower si sono mobilitati per esprimere tutta la loro vicinanza. A stretto girò, però, l’attore ha chiarito l’equivoco, precisando che a perdere la madre è stato il suo migliore amico.

“Col mio ultimo post mi sembra di aver gettato il panico tra chi mi conosce e chi non mi conosce”, ha esordito nelle storie IG: “Volevo precisare che il post e le parole sono rivolte ad una persona a me molto cara, è la mamma del mio migliore amico ma non si tratta di mia madre. Non volevo fuorviare nessuno. Comunque grazie mille per gli attestati d’affetto che sto ricevendo”.

(Di seguito una delle storie Instagram di Luca Capuano)

Luca Capuano, carriera e vita privata

Luca Capuano ha iniziato a lavorare molto giovane come modello e ha iniziato la sua carriera di attore teatrale. La popolarità arriva con il personaggio di Adriano Riva nella fortunata soap opera "CentoVetrine". Tra le diverse fiction che lo hanno portato al successo "Capri 3", "Le tre rose di Eva", "Che Dio ci aiuti", "I Cesaroni", "Provaci ancora prof!". Dal 2018 è entrato nel cast de "Il paradiso delle signore”, nel 2019 in quello di "Un posto al sole”. Dal 2012 è sposato con l'attrice Carlotta Lo Greco che ha dovuto affrontare un grave problema di salute quando nel 2017 le è stato diagnosticato un tumore per cui ha dovuto sottoporsi a diverse sedute di chemioterapia e radioterapia. La coppia ha due figli, Matteo e Leonardo.