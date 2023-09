Luca D'Alessio canta sul palco con il fratello Andrea (figlio di Anna Tatangelo): il video emozionante

Sorpresa al concerto di LDA. Qualche sera fa, la vera special guest dello show di Luca D'Alessio - quartogenito di Gigi D'Alessio, nato dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato - è stato suo fratello Andrea, figlio di Anna Tatangelo.

Il tredicenne stava seguendo tutto dal backstage, quando suo fratello lo ha chiamato sul palco e lo ha preso subito sotto la sua ala protettiva, abbracciandolo. "Questa la voglio cantare con te. Mettiti dove vuoi, anzi resta qui. La conosci, 'Quello che fa male'" gli dice Luca, la canzone inizia e cantano abbracciati tutto il tempo. Andrea, poi, lo stringe forte, emozionando il pubblico.

Tra loro c'è un rapporto bellissimo, di profondo affetto, nonostante da qualche anno non vivano più insieme, dopo la separazione di Anna Tatangelo da Gigi D'Alessio. Le loro quotidianità hanno preso strade diverse, ma resta un legame molto, come si vede dalle immagini condivise da diversi fan su TikTok. Merito, fanno notare in tanti, dei genitori: "Papà e soprattutto le mamme hanno reso questi figli speciali, si amano". E ancora: "Che sia da esempio per tutti i ragazzi con un solo genitore in comune".