Uomini e Donne, Luca Daffrè rompe il silenzio sulla relazione con Alessandra Somensi

La conoscenza tra Luca Daffrè e Alessnadra Somensi non è andata a buon fine. La coppia è scoppiata dopo poche settimane dalla fine di Uomini e Donne il dating show di Canale 5 dove si sono conosciuti. Complice forse il poco tempo a loro disposizione, il percorso di Luca è iniziato a programma quasi concluso, i due hanno deciso di lasciarsi in quanto hanno compreso di non essere compatibili.

Dopo giorni di sospetti a rompere il silenzio è stato proprio l'ex tronista su Instagram dove ha condiviso un lungo messaggio. Non aveva parlato prima perché voleva che la situazione "fosse definitiva" e appena raggiunta quella consapevolezza non ha più potuto tacere la verità. Verità che a quanto pare non è condivisa da Alessandra poiché Daffrè ha lanciato una vera e accusa alla ex: "Si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle ‘amiche’ invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri".

"Ci siamo scelti consapevoli di non conoscerci al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere - queste le prime parole di Luca -. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna". L'epilogo della relazione comunque non toglie veridicità alla scelta che è "stata voluta e sentita", i due non si conoscevano e vedendosi al di fuori delle telecamere hanno capito che non erano fatti per stare insieme.

Un esito diverso, almeno al momento, per la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: i due sembrerebbero godersi totalmente questa nuova avventura.