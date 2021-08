Uomini e Donne, Elisabetta e Luca si sono lasciati: lei va su tutte le furie

Tutto sembrava procedere per il meglio ed invece, all'improvviso, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sarebbero lasciati. A suggerirlo è il durissimo attacco sganciato da lei via Instagram nelle ultime ore, in cui lascia intendere di essere stata illusa e poi abbandonata. "Una persona quando ama...ama. Senza se e senza ma", esordisce tra le Instagram Stories, per poi lasciarsi andare ad un amaro sfogo che non può che avere un unico destinatario: il cavaliere conosciuto a Uomini e Donne.

L'accusa di Elisabetta è, in sostanza, di egoismo. "Quando ti accorgi che l'altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all'interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio ", si legge. E ancora: "Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l'anima e tutto il cuore... Sono donne abituate a lottare perché la vita non sempre è stata generosa e lottano per quell'amore forte, vanno contro tutto e contro tutti perché ci credono. Non sono illuse, forse sono state illuse a crederci. E allora realizzi e dici: basta".

Insomma, pare proprio che Elisabetta abbia detto "basta" al suo Luca. Una storia, la loro, fatta di alti e bassi sin dall'inizio. Nelle ultime puntate del programma, in onda ad inizio estate su Canale 5, la loro frequentazione sembrava essere arrivata al capolinea dal momento che il cavaliere non sembrava così coinvolto e invece, spente le telecamere, i due sono partiti per una vacanza insieme. Ad un passo dall'inizio della nuova stagione di Ued, però, la coppia è scoppiata.