Luca Onestini, è finita con Cristina Porta: lei lo ha cacciato di casa

Luca Onestini e Cristina Porta si sono lasciati. O meglio, è lei ad aver lasciato lui. I due si erano conosciuti e innamorati nel reality spagnolo Secret Story - vinto da lui - pochi mesi fa, ma la storia è già arrivata al capolinea, come fa sapere il modello su Instagram: "Se la mia presenza infastidisce, preferisco eliminare il problema - ha scritto in una storia -. Sono in hotel da ieri non per mia decisione".

La giornalista di Telecinco lo avrebbe cacciato dal suo appartamento di Madrid, dove vivevano insieme da quando è finito il programma: "Per essere chiari - spiega ancora Onestini dalla sua camera d'albergo - Devo sopportare di non ricevere nemmeno una risposta sul mio cellulare. Se lo fa, è solo per dirmi di non tornare a casa anche se era quello che desideravo di più. Non ha tempo per rispondermi ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola. Quando è stata lei a dirmi di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito - conclude -. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non può continuare così. Ognuno vada per la sua strada separatamente". Un'altra delusione d'amore per Luca Onestini, che poco prima di intraprendere la nuova avventura televisiva in Spagna aveva visto sgretolarsi la sua storia con Ivana Mrazova.

Il messaggio di Luca Onestini su Instagram

La rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti e innamorati nel 2017, al Grande Fratello Vip. La loro è stata una storia molto intensa, finita quest'anno. E' stata lei a lasciarlo (su Whatsapp), come ha più volte fatto sapere lui, che ne ha parlato anche durante quest'ultimo reality: "Stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d'amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose". Onestini ha parlato anche della forte gelosia dell'ex e non soltanto nei confronti di eventuali altre corteggiatrici. Era gelosa, a suo dire, anche del fatto che stava finendo gli studio per laurearsi: "Non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Studiavo per noi. Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell'egoista".