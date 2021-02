Luca Onestini da 30 e lode, il commento di Ivana dopo le voci di crisi

Da qualche tempo si vocifera che l'amore tra l'ex tronista e la modella ceca sia giunto al capolinea. I diretti interessati non si sono mai espressi ma un dettaglio lascerebbe intendere che non ci sia alcuna rottura tra i due

L'abbiamo conosciuto come tronista di Uomini e donne, poi come concorrente del Gf vip 2, conduttore radiofonico e poi inviato Rai, ruoli che non l'hanno però mai portato a perdere di vista il suo percorso di studi: l'Odontoiatria. Ebbene si, Luca Onestini sogna di fare il dentista e oggi ha messo un altro importante mattoncino nella sua carriera universitaria: un 30 e lode all'esame di Chirurgia orale.

Traguardo che ha condiviso sui social e che ha raccolto migliaia di like e commenti di stima tra i quali è comparso anche un "Suer proud" della compagna Ivana.

Da qualche tempo si vocifera infatti che i due non stiano attraversando un buon momento. L'ultimo scatto insieme, postato dalla modella è del 1° gennaio, di pochi giorni prima quello di Onestini. Nessuna dichiarazione in merito dai diretti interessati ma a quanto pare non ci sarebbe alcuna crisi in corso.