Luca Onestini parla di Ivana Mrazova nel reality spagnolo: "Chiedete a lei perché mi ha lasciato"

Da qualche giorno Luca Onestini è tra i protagonisti di Secret Story, reality spagnolo molto simile al Grande Fratello dove ogni concorrente custodisce un segreto che gli altri colleghi devono tentare di scoprire. Proprio come lo show a cui l’ex volto di Uomini e Donne ha partecipato, le telecamere sono accese h24 e i dialoghi registrati da microfoni che non si sono lasciati sfuggire le dichiarazioni di Onestini su Ivana Mrazova, storica fidanzata con cui di recente ha interrotto una relazione lunga quattro anni. Dopo l’annuncio della fine della storia d’amore, il 28enne non ha fatto mistero della sofferenza per un addio che sarebbe arrivato attraverso un messaggio inviato su Whatsapp e adesso, anche in questa sede televisiva, ha ribadito la tristezza per l’accaduto riferendo alla ex la drastica decisione.

Le dichiarazioni di Luca Onestini su Ivana Mrazova

Durante una conversazione con alcuni dei suoi coinquilini, Luca Onestini ha confermato di essere stato lasciato da Ivana Mrazova per motivi non specificati e di essere per questo ancora molto triste. "Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei" ha confidato alle compagne di reality: "Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita".

"Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose…" ha aggiunto ancora senza però addentrarsi nei dettagli di un discorso poi interrotto e non più ripreso. Ora si vedrà se la sua permanenza nel programma spagnola fornirà di nuovo l’occasione per tornare ad affrontare un argomento ancora molto delicato.

Luca habla de cuando lo dejó con su novia. Lo dejó ella. Se le ve un poco agobiado y las otras presionando. #Secret10S pic.twitter.com/1SL54CSOv2 — ? ? STRONG boy ???? (@StrongBoy__) September 10, 2021

La verità su Maria Laura De Vitiis

Nelle settimane scorse Luca Onestini ha chiarito che nessuna donna ha preso il posto della sua fidanzata, smentendo i gossip che parlavano di un suo presunto flirt con Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. "Mi sono rotto di leggere tutti i giorni cose sul mio conto false. Gente che si inventa cagate, la gara a chi la spara più grossa. Ogni giorno c'è una ragazza diversa. Ci sono dei parassiti dell'umanità in rete che alcuni di voi purtroppo seguono e vi consiglio di non seguirli più" ha precisato: "E' una ragazza con cui non ho nemmeno parlato, è arrivata al mio tavolo accompagnata da un altro uomo".