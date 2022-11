"Luca Onestini e Ivana Mrazova non si sono mai lasciati davvero, ecco come stanno le cose"

Luca Onestini è di nuovo un concorrente del Grande Fratello Vip. A distanza da qualche anno, l'ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo nuovamente la stessa avventura televisiva che fece da sfondo alla nascita della sua storia d'amore con Ivana Mrazova, finita un anno fa circa. O, almeno, così è sembrato per tutto questo tempo, perché, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, la situazione non è poi così chiara.

"Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita" ha detto Onestini parlando per la prima volta della sua ex agli inquilini della casa. "Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. Poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme".

Ma la loro relazione è davvero parte del passato? Non proprio secondo Simone Riva, agente di Ivana: "Luca e Ivana non si sono mai lasciati "realmente" e guardandosi in faccia" racconta, "Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c'è ancora dell'affetto".

Luca Onestini parla della "ex" Ivana Mrazova al GF Vip

Dalle parole di Luca Onestini è chiaro quanto affetto ci sia ancora verso la ex Ivana Mrazova: "Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati. C’era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla", ha detto ancora ai compagni, spiegando anche la natura dei loro rapporti dopo l'allontanamento: "All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella".

E adesso? Sempre l'agente di Ivana ha rivelato che l'anno scorso le aveva proposto di tornare nella casa del GF Vip, ma invano: "Chissà, il GF Vip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l'occasione di dirsi addio ma guardandosi negli occhi" le parole di Simone Riva che alimentano la probabilità che proprio nelle prossime puntate arriverà il tanto atteso faccia a faccia tra il concorrente e la sua ex, oggi modella e influencer lontana dalla tv che però potrebbe fare un'eccezione e tornare nel reality. Almeno per il tempo di un chiarimento.