Luca Onestini, l'adv che sfrutta l'alluvione è agghiacciante: "Se non puoi uscire di casa gioca online"

Su cosa può e deve andare avanti e cosa invece può e deve fermarsi davanti alla tragedia che sta vivendo l'Emilia Romagna si può discutere all'infinito, e in parte sta accadendo. Ancora non si placa, ad esempo, la polemica su Bruce Springsteen che ieri sera non ha annullato il concerto a Ferrara - a pochi chilometri dai paesi colpiti dall'alluvione - venendo per questo motivo accusato di mancanza di sensibilità. A ricevere dure critiche sono stati anche Fedez e Chiara Ferragni che invece mercoledì sera si sono presentati all'Arco della Pace, a Milano, alla première della loro serie trasmessa su Prime Video. "Fuori luogo" per molti, come "fuori luogo" sono state le foto pubblicate da Katia Follesa, che conduceva l'evento, in cui si mostrava felice e sorridente. "E intanto in Emilia Romagna sono sommersi dall'acqua" le hanno rimproverato in molti.

Insomma, per alcuni il Paese intero dovrebbe fermarsi, o quantomeno i volti noti di questo Paese. Mostrarsi spensierati, allegri, intenti a fare altro, da molti viene condannato. Sentenza opinabile. Ciò che è indiscutibile, invece, è il cattivo gusto di certi personaggi. L'ultimo boccone amaro lo regala Luca Onestini. Emiliano - di Castel San Pietro Terme, alle porte di Bologna - ha sfruttato l'alluvione che ha colpito la sua regione come racconto per l'ultimo adv da fare su Instagram. Riprendendosi con lo smartphone nel suo appartamento, l'influencer parla a un milione di follower: "Questo tempo continua a farci penare, però l'importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno, cercare di rendere produttivo ogni secondo. Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po' online". E via con la pubblicità: "Anche oggi ci sono un sacco di prodotti interessanti nelle aste. L'altra volta ho vinto il profumo di Hugo Boss a 9 euro e anche adesso sto cercando di vincere un sacco di cose interessanti. Vi do questa soffiata, alle 15 apriranno nuove aste con prodotti Apple. Ti metto il link qui, registrati subito e registrandoti al mio link riceverai 20 puntate gratis. Non hai niente da perdere ma tutto da vincere. Clicca subito".

Poco dopo l'importante aggiornamento: "Abbiamo vinto". Cuffie bluetooth costosissime a 37 euro. A distanza di un giorno, invece, la narrazione cambia. Evidentemente resosi conto dello 'scivolone', Onestini fa sapere ai follower che la serata in discoteca prevista per questa sera è saltata. O meglio, "il locale è aperto - spiega - ma io per ovvi motivi non ci sarò". Gli ovvi motivi li spiega in un video girato stamattina per le strade del suo paese, che suona come un mea culpa: "Piano piano sta tornando tutto alla normalità. Le strade sono percorribili, si riprende a uscire anche in bici. Un passettino alla volta, speriamo di sistemare un po' tutto. Questa è la situazione da me, ovviamente ci sono zone molto più colpite. Abbiamo deciso di rinviare la data di questa sera. Nelle serate si ride, si scherza, c'è un clima di festa e allegria, si balla e si canta, ma non è questo il momento. Non c'è né voglia di ridere - assicura l'ex partecipante di svariati reality - né di scherzare o ballare, ma c'è solo bisogno di aiutarsi e starsi vicino e di superare un momento difficile per tutti. La data è stata rinviata al 2 giugno. Forza Emilia Romagna". Quando si dice "provare a salvarsi in calcio d'angolo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.