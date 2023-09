Luca Onestini circondato dalla sicurezza per protezione, ma nessuno lo riconosce: il video

Luca Onestini si trova al centro di un tam-tam mediatico che oscilla tra l'ironia e la presa in giro a causa di un video. L'ex gieffino e dj si trovava al Lago Maggiore in occasione di un evento nel quale ha lavorato come deejay e il video incriminato lo immortala mentre si dirige verso il palco scortato dalla sicurezza dell'evento.

Luca è letteralmente accerchiato dagli uomini della security ed è principalmente questo che cattura l'attenzione dei passanti, che forse neanche si sarebbero resi conto che in mezzo a loro stava passando un vip. Questo dettaglio non è passato inosservato e infatti è proprio questo che ha scatenato le ironie sui social come Twitter e TikTok "Non se lo fila letteralmente nessuno" scrive qualcuno in un commento e ancora "Io non vedo nessuno che vuole fermarlo..." sottolinea un altro utente.

All'evento era presente anche Ivana Mrazova

Interessante è anche notare come al concerto fosse presente Ivana Mrazova, che si trovava dietro le quinte del palco, come dimostrano i video che ha condiviso su Instagram la modella. Anche questo dettaglio è stato particolarmente 'discusso' in quanto i due si sono lasciati ufficialmente nell'agosto di due anni fa, ma questo loro riavvicinamento fa pensare che forse sia scattata nuovamente la scintilla.