Luca Onestini vince il reality spagnolo, la dichiarazione alla nuova fidanzata (conosciuta lì)

Luca Onestini è il vincitore di Secret Story, il reality spagnolo in onda su Telecinco che lo ha visto tra i protagonisti insieme a Cristina Porta, la sua nuova fidanzata. I due si sono innamorati durante il programma (proprio come era già accaduto a lui, nel 2017, quando incontrò Ivana Mrazova al Gf Vip) e hanno intenzioni serie.

L'ex gieffino, dunque, si porta a casa il montepremi da 50 mila euro ma soprattutto l'amore. Vincitore lui, seconda classificata lei - volto molto noto in Spagna - adesso dovranno decidere dove viversi la loro bellissima storia. "Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell'amore" ha detto Luca, al settimo cielo dopo le emozioni di ieri sera e per questo nuovo sentimento che si è affacciato nella sua vita. Nessuna strategia da reality, Luca e Cristina sono innamorati pazzi e per loro il bello viene adesso.

La rottura con Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti e innamorati nel 2017, al Grande Fratello Vip. La loro è stata una storia molto intensa, finita quest'anno. E' stata lei a lasciarlo (su Whatsapp), come ha più volte fatto sapere lui, che ne ha parlato anche durante quest'ultimo reality: "Stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d'amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose". Onestini ha parlato anche della forte gelosia dell'ex e non soltanto nei confronti di eventuali altre corteggiatrici. Era gelosa, a suo dire, anche del fatto che stava finendo gli studio per laurearsi: "Non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Studiavo per noi. Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell'egoista".