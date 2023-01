Luca Salatino, la malattia della madre e la depressione: "Ho toccato il fondo"

(Nel video Luca Salatino a Verissimo)

Solare ma allo stesso tempo malinconico. Così Luca Salatino si descrive a Silvia Toffanin, ospite a Verissimo, ripercorrendo alcuni dei momenti più difficili della sua vita, cominciando dall'infanzia. "Quando sono nato mamma entrò in coma, sono stato separato da lei da bambino" racconta, spiegando che anni dopo c'è stato un altro problema: "Quando avevo 10 anni le diagnosticarono un problema al cervelletto, un tumore. Lì è come se dalla serenità cominci a guardare la vita anche con altri occhi".

Un'infanzia segnata dalla sofferenza in famiglia ma anche dal bullismo, di cui è stato vittima. Anche questo lo ha fatto avvicinare al pugilato, che in poco tempo poi diventò la sua unica ragione di vita: "Entravo in palestra di nascosto a fare pugilato perché papà non voleva - racconta ancora - Nutrivo una passione per quello che questo sport mi lasciava dopo, l'insegnamento, la dedizione, l'impegno, fare una vita sana. Il pugilato mi ha permesso di sentirmi vicino a mio padre. Verso i 23 anni anni, però, cominciano i problemi alla schiena. Due interventi in un anno. In quell'anno non sono uscito di casa. Tutto quello che sognavo è come se fosse crollato in un secondo. Fino a quel momento il pugilato era stato la mia vita. Non avevo un mestiere in mano". La depressione aveva preso il sopravvento, ma Luca è riuscito a reagire: "Solo quando tocchi il fondo hai la forza di rialzarti. Ero talmente stanco di non dare un senso alle giornate che la mente mi ha spinto ad andare oltre quello che il corpo non riusciva più a fare".

L'amore con Soraia

Superata la depressione, nella vita di Luca Salatino è arrivato l'amore. A Uomini e Donne ha conosciuto Soraia Allam Ceruti, di cui è follemente innamorato e con cui sogna di costruire una famiglia. I due stanno cercando casa a Como, dove andranno a convivere: "Lei è la cosa più bella che mi potesse accadere. Cerca sempre di capirmi, a volte basta uno sguardo". Soraia - chiamata poi in studio da Silvia Toffanin - non è da meno: "Ha un cuore grandissimo, è sincero, ho trovato in lui quello che mi è sempre mancato. Quando ho visto che al GF Vip non ce la faceva più, ho detto meglio che esca perché vederlo soffrire non era per niente bello".