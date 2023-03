Luca Salatino dopo l'operazione non sta "bene", ma pensa al futuro: "Farei anche il cuoco di Maria De Filippi"

Luca Salatino si è dovuto sottoporre a un intervento alla schiena la scorsa settimana, ieri è potuto tornare a casa ma ancora non sta bene. È l'ex vippone e tronista di Uomini e Donne a scriverlo su Instagram per informare i suoi follower.

"Ragazzi ancora non sto tanto bene. Mi hanno dimesso e ora sono a casa ma ci vorrà un po' di tempo per tornare al 100%, grazie a tutte le persone che mi danno forza e sostegno", queste le sue parole. L'intervento è durato 2 ore e non è stato il primo a cui si è sottoposto già alcuni anni fa ne aveva subito uno che lo obbligò a lasciare il pugilato.

A Nuovo Tv ha raccontato che sarebbe prontissimo a lavorare per Maria, per lei farebbe anche il cuoco, ma in particolare gli piacerebbe ricoprire il ruolo di postino di C'è posta per te. Totalmente esclusa una sua partecipazione a Temptation Island, sarebbe "l'unico 'no' che direi".

"È vero che io e la mia fidanzata ci siamo conosciuti grazie alla Tv, ma oggi preferiamo vivere il nostro amore a telecamere spente – ha spiegato Salatino –. Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo".

Con De Filippi è in ottimi rapporti e aggiunge che è "una donna spettacolare che porterò sempre nel cuore e a lei devo tanto. Mi ha dato la possibilità di vivere due esperienze uniche a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, ma soprattutto è grazie a lei se ho incontrato la mia Soraia, la donna della mia vita. E anche per questo le sarò sempre grato. Per Maria farei di tutto, andrei a lavorare anche nella sua cucina".