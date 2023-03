Luca Salatino rivela il motivo dell'operazione

Pochi giorni fa Luca Salatino si è operato alla schiena, non era chiaro quale fosse il problema ma era evidente che fosse urgente. Oggi nelle storie Instagram Luca, rispondendo ad una domanda, ha chiarito quale fosse il problema dando così una risposta precisa ai suoi follower, che si erano molto preoccupati per le sue condizioni di salute.

"Da anni soffro di problemi alla schiena - ha spiegato -, nell'ultimo periodo un'ernia si è ingrossata e ha compresso la radice del nervo, creando aimè un deficit motorio alla gamba". Salatino ha poi condiviso i momenti della fisioterapia e di lui che piano piano torna a camminare con sempre più fiducia. Il peggio dovrebbe essere passato e adesso con gli esercizi mirati e la giusta attenzione potrà tornare alla vita di tutti i giorni.

Recentemente ha poi affermato che sarebbe molto felice di tornare a lavorare con Maria De Filippi, in particolare non gli dispiacerebbe fare il postino di C'è Posta per te, ma sarebbe disponibile anche a stare nella sua cucina.