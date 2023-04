Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: l'annuncio (con un appello ai follower)

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. La notizia della rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è arrivato sui social, attraverso una storia Instagram di lui che tante lacrime aveva versato per la compagna durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, in preda a un'incontenibile angoscia.

"Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene" ha scritto Luca sui social, aggiungendo alla notizia l'appello per i follower chiamati a non avere ulteriori curiosità da rivolgere ai diretti interessati. Al momento Salatino non ha specificato i motivi della fine della sua relazione che indiscrezioni raccontavano in bilico da qualche giorno, con le festività di Pasqua trascorse lontano l'uno dall'altra. "Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale" aveva raccontato sui social l'esperta di gossip Deianira Marzano. Ma nulla di ufficiale fino ad adesso, con lui che ha confermato la fine della storia con Soraia e lei che, nel frattempo, si è chiusa nel suo silenzio rendendo inaccessibile anche il suo profilo social.