Ballando con le stelle: "L'ex concorrente Luca Sguazzini colpito da ischemia cerebrale"

Destano preoccupazione le condizioni di salute Luca Sguazzini, modello torinese di 34 anni ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da ischemia cerebrale. A renderlo noto è il programma Ballando con le stelle a cui Sguazzini aveva partecipato nel 2016 in coppia con la maestra Veera Kinnunen, guadagnando il terzo posto della classifica finale.

"Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause" si legge nel comunicato. Tanti i messaggi di supporto per lui, degli amici, degli ex colleghi (tra cui la sua maestra di Ballando) e anche della sua compagna Sara Bertagnolli da cui pochi mesi ha avuto una figlia.

Chi è Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le stelle

Classe 1988, Luca Sguazzini è un modello e fotomodello originario di Torino. Nella sua vita ha girato il mondo, tra Australia, Giordania e Indonesia. Nel 2016 ha accettato di partecipare al dance show di Milly Carlucci nell'edizione vinta da Iago Garcia e composta da un cast che, tra gli altri, ha visto scendere in pista da Rita Pavone, Asia Argento, Salvo Sottile, Platinette.