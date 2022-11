Come sta Luca Sguazzini: le foto dall'ospedale dopo l'ischemia

Dopo le ischemie cerebrali che lo hanno colpito, Luca Sguazzini si trova in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. La notizia del malore del modello 34enne è arrivata nelle scorse ore dal programma Ballando con le stelle di cui è stato concorrente nel 2016, destando un'ondata di affetto a cui adesso ha voluto rispondere in prima persona.

"Sono così incredibilmente grato di essere vivo e per il supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi" ha scritto Sguazzini tra le sue storie Instagram a corredo di una foto che lo mostra sorridente a letto. Accanto a lui la compagna Sara Bertagnolli che qualche mese fa lo ha reso padre di una figlia. Ed è con lei, con la piccola nata lo scorso aprile, che si mostra ancora in un'altra immagine, sereno durante una videochiamata con la sua famiglia. Al momento l'ex concorrente di Ballando sta affrontando gli esami medici necessari per comprendere le cause dei tre episodi di ischemia e, in particolare, la mielografia che che - come si legge sulla pagina social "Leave Everything and Wander" dedicata ai suoi viaggi insieme alla compagna - serve per rilevare patologie a carico del midollo spinale.

Chi è Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le stelle

Classe 1988, Luca Sguazzini è un modello e fotomodello originario di Torino. Nella sua vita ha girato il mondo, tra Australia, Giordania e Indonesia. Nel 2016 ha accettato di partecipare al dance show di Milly Carlucci nell'edizione vinta da Iago Garcia e composta da un cast che, tra gli altri, ha visto scendere in pista da Rita Pavone, Asia Argento, Salvo Sottile, Platinette.