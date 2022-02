Chi è Luca Tommassini, in Lapponia con Ilary Blasi a novembre

Tra i nomi che vengono ricondotti alla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti scoppiata in queste ore, c'è quello di Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale, che a novembre era in vacanza insieme alla conduttrice in Lapponia. Va precisato ovviamente che tra i due altro non c'è che una amicizia, ma è proprio da quella gita nell'estremo Nord che si è cominciato a parlare di maretta tra la showgirl e il marito.

Era infatti il 25 novembre quando Ilary organizzava un viaggio in solitaria con Luca Tommassini e con l'autore televisivo Ennio Meloni? "Siamo qui al confine con la Russia, in mezzo al nulla", diceva in un video, per poi mostrare ai propri fan l'aurora boreale, cercata, sognata e ammirata. Paesaggi straordinari, tra slitte, alci e cioccolate calde. Tutto aveva il sapore della spensieratezza e in molti si erano chiesti come mai lei avesse deciso di non portare con sé il marito. Qualche mese più tardi, cioè oggi, la notizia della rottura tra Ilary e Totti. E, qualche giorno fa, la cena di lei con Luca nel nuovo locale di Flavio Briatore, a Roma, una pizzeria.

Chi è Luca Tommassini

Ma chi è Luca Tomassini? Coreografo e ballerino di fama internazionale, dichiaratamente omosessuale, di recente è stato visto nei panni di direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi.

Ballerino, attore, coreografo, regista, direttore artistico, Luca Tommassini nasce il 14 febbraio 1970 e, appena undicenne, già lavora nel campo dello spettacolo dividendosi tra cinema, teatro, televisione e pubblicità. Dopo il diploma in danza classica al Balletto di Roma, vince una borsa di studio per studiare danza a New York e Los Angeles, e decide di stabilirsi negli Stati Uniti per seguire il suo sogno.

Tanti sono gli artisti internazionali con cui Luca collabora nel corso della sua carriera, tra cui, Prince, Michael Jackson, Bjork, Whitney Houston, Kylie Minogue, Ricky Martin, Sophie Ellis Bextor, Jamiroquai, Phil Collins, Janet Jackson, Gwen Stefani, Eminem, Nelly, Pharrel Williams, Katy Perry, Robbie Williams, Diana Ross, Beyoncé, Johnny Depp, Robin Williams, Angelina Jolie, Alicia Keys, Pink, Take That. Altrettanti anche gli artisti italiani con cui ha avuto collaborazioni, tra cui Claudio Baglioni, Giorgia, Luciano Pavarotti, Elisa, Anna Oxa, Paola e Chiara, Gigi D’Alessio, Tiziano Ferro, Jovanotti, Patty Pravo, Gianni Morandi, Il Volo, Ambra Angiolini, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Noemi, Emma.