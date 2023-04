"La famiglia Ferragni è come un'accademia militaresca": parla Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina

La sua prima esperienza da conduttore di un programma, Are You The One Italia, disponibile su Paramount+, il rapporto con i social di cui è diventato grande protagonista, l'esperienza accumulata negli anni anche grazie alla lunga relazione con Valentina Ferragni, sorella di Chiara, sua ex fidanzata: Luca Vezil si racconta a tutto tondo in un'intervista al Corriere, commentando il successo cresciuto negli anni e anche l'apporto che il suo legame con la più piccola delle sorelle Ferragni ha avuto nella sua vita privata e professionale.

"Sui social scrivo molto e quando parlo sono sempre sicuro perché ho in mano io il pallino. In tv sento la responsabilità di avere una produzione al mio seguito. Se faccio una cavolata coinvolge molta gente" dice il 31enne genovese, certo che la sua dimestichezza coi social provenga anche dalla lunga frequentazione con i Ferragni. "Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni (...) Forse più che una scuola un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c'è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo".

"Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia"

Luva Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati lo scorso ottobre dopo nove anni. Una relazione intensa la loro su cui l'influencer non ha avuto mai intenzione di parlare pubblicamente rispetto ai motivi che hanno portato alla fine: "Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ad esempio: non lo farò mai" assicura oggi. "C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di... o il fidanzato della sorella di... o anche il fidanzato della sorella della moglie di... e via così, fino alla quinta generazione" dice parlando dell'inizio della sua carriera: "In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare".

Pionieri degli influencer? "Io mi metto sempre in fondo alla coda, però sì, ho fatto parte di un mondo che scoprivamo man mano. Sono sincero, anche quando hanno iniziato a regalarmi i primi abiti, io pensavo solo: bello, vestiti gratis" afferma ancora Vezil che mai si aspettava che dopo sei mesi "potessero girare tutti quei soldi. Il mio primo contenuto a pagamento fu la pubblicità di un caffè fatto nella cucina dei miei genitori, anche un po' bruttina. Per una foto mi diedero 50 euro. Me lo ricordano ancora i miei amici. Insomma, mi ci sono un po’ ritrovato senza capire bene come è iniziato tutto".

"Il talento è raccontarsi in modo onesto, poi certamente il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d'Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più" osserva ancora l'influencer da un milione di follower. E pensando al suo lavoro quando avrà cinquant'anni: "Questa è la base della mia insicurezza. Faccio i conti sempre col fatto che tutto può cambiare" afferma, "Non solo. Penso che Instagram sia una bellissima bolla: presto ci saranno più influencer che follower. Si capisce che qualcosa non va. Però posso dire una cosa: fino a qui mi sono divertito. La mia speranza è continuare a fare un lavoro che mi diverte".