Luca Vezil: "Valentina Ferragni non vuole svelare dettagli sul nostro addio, ma ora devo parlare". Gli altarini

Quello che emerge da un comunicato diffuso in queste ore da Luca Vezil, 31 anni, ex fidanzato di Valentina Ferragni, 29, è che la sorella di Chiara avrebbe concordato con l'ormai ex compagno di non rilasciare dichiarazioni pubbliche nel merito della fine della loro storia arrivata dopo nove anni d'amore. Un silenzio rispettato da Luca, di professione influencer, che però è sbottato di fronte alla pioggia di pettegolezzi su un suo presunto tradimento precedente all'addio alla ragazza.

Proprio qualche giorno fa, e più precisamente in occasione della notte di Halloween, Vezil è stato infatti immortalato con una mora dall'identità ignota: i due ballavano davanti ad un locale bevendo un drink. "Pare frequentasse poco prima della rottura con l’influencer", si leggeva sul magazine Chi, che si era affrettato a pubblicare le foto. Foto a cui era seguita una risposta velenosa di Valentina. Ma Luca non ci sta: "Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso - si legge oggi tra le sue Instagram Stories - asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa: quando sono stato lasciato, ho accetto di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua decisione di non rendere pubblici i dettagli della stessa, ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza e basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori, l'affetto della mia famiglia e i miei amici".

"In questo periodo - prosegue ancora - ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro. Avessi cercato visibilità mi sarei comportato diversamente. Visto che questo scoop è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso né causato, inviterei chi ha espresso giudizi a rivedere le sue posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro. La vita continua e è mia intenzione guardare avanti sempre".

Nessun tradimento, nessun terzo incomodo e nessuna nuova storia d'amore dunque per gli ex fidanzatini. Né per Luca né per Valentina, che ha smentito la chiacchierata liaison con Alvaro De Juana, attore spagnolo e uno dei protagonisti nell’ultima stagione di Elite: i due ci sono stati dei like “tattici” e qualche cuore scambiato tra i commenti, ma niente di più.