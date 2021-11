Luca Zingaretti fa 60 anni: la torta con le figlie e la dedica di Luisa Ranieri

Luca Zingaretti compie 60 anni e festeggia in famiglia. "Non ho bisogno d'altro" scrive su Instagram, accanto a una foto insieme alle figlie Emma e Bianca, che gli hanno fatto una sorpresa appena sveglie: una torta con le prime candeline della giornata da spegnere, ancora in pigiama.

Con le bambine a scuola, il pranzo è di coppia. Zingaretti e Luisa Ranieri, che appena qualche mese fa hanno festeggiato 9 anni di matrimonio, si sono goduti qualche ora di romanticismo, inseguiti dai paparazzi a caccia dello scatto perfetto di questa giornata, smascherati dall'attrice che ricambia il 'favore' e li immortala per i social, commentando: "Effetto Luca. Oggi è così". Tra un flash rubato e l'altro, la coppia ha brindato all'importante traguardo, poi, sempre su Instagram, Luisa Ranieri ha pubblicato il suo di scatto, protagonista il marito: "Il meglio deve ancora venire - scrive - Buon compleanno amore mio".

La storia d'amore di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia. La loro relazione è nata allora, forte e salda nel tempo, e nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia, Emma, nel 2015, a quella di Bianca. “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", ha affermato Zingaretti delle sue figlie. E Luisa è pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".