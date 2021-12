Luca Zingaretti festeggia Luisa Ranieri con una dedica che è autentica dichiarazione d’amore

Oggi Luisa Ranieri compie 48 anni e sin dalle prime ore del giorno, sui social un’ondata d’affetto ha travolto l’attrice che in questi giorni è impegnata nella presentazione del film 7 donne e un mistero. Mentre le storie Instagram si riempiono di auguri da parte di amici e fan, è la splendida dedica che il marito Luca Zingaretti invia alla moglie a catturare l’attenzione dei follower della coppia, entusiasti di trovare nelle sue parole l’ennesima conferma di un amore meraviglioso.

"Sei luce" è la breve ma intensa affermazione che l’attore scrive a corredo del post rivolto alla donna che da anni è al suo fianco, ritratta in diversi momenti della loro vita insieme. Al momento sono più di 15mila i follower che hanno apprezzato un gesto così semplice e pure tanto colmo di amore e centinaia i commenti giunti ancora una volta a sottolineare la bellezza della donna e la solidità di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

La storia d'amore di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia. La loro relazione è nata allora, forte e salda nel tempo, e nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia, Emma, nel 2015, a quella di Bianca. “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", ha affermato Zingaretti delle sue figlie. E Luisa è pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".