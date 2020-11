Luca Zingaretti beato tra le sue donne: eccolo felice con Luisa Ranieri e le dolcissime figlie

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano, affiatatissimi in una relazione che dura da ben 15 anni e ha trovato nelle figlie Emma e Bianca il culmine della loro felicità.

Una serenità che si riscontra nelle ultime foto pubblicate dal settimanale Oggi e che ritraggono l’attore, fresco di compleanno (lo scorso 11 novembre ha compiuto 59 anni), beato tra le donne della sua vita durante un pranzo al mare, a Maccarese, sul litorale romano. Sommerso di baci dalla moglie e dalle coccole delle sue bambine di 9 e 5 anni, Luca Zingaretti è il ritratto della gioia mentre dondola la piccola di casa sull’altalena e si lascia travolgere dalle tenerezze.

Recentemente l’interprete di Montalbano è stato colpito dal lutto per la morte dell’adorata mamma Emma, un dolore che piano piano elabora anche grazie all’amore della sua famiglia a cui ha dedicato l’ultimo post social con la frase “All I need is love” che la dice lunga sull’amore da cui si sente meravigliosamente circondato.

La storia d'amore di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti nel 2005 sul set della miniserie televisiva Cefalonia. La loro relazione è nata allora, forte e salda nel tempo, e nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia, Emma, nel 2015, a quella di Bianca. “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", ha affermato Zingaretti delle sue figlie. E Luisa è pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".