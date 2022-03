Luca Zingaretti dolce papà: le foto con Luisa Ranieri (che svela il loro "patto")

Si sono conosciuti 17 anni fa sul set del film Cefalonia Luca Zingaretti e Luisa Ranieri e da allora i due attori non si sono mai più lasciati. Un amore nato lontano dal clamore mediatico e collaudato nel tempo il loro, diventati genitori di due bambine, Emma, di 10 anni, e Bianca, di 6, che oggi, insieme a mamma e papà, sono ritratte nelle foto che documentano la serenità respirata in famiglia. E' il settimanale Chi a mostrare le immagini di una tranquilla giornata trascorsa insieme, con le coccole riservate da Luca alle sue figlie sotto lo sguardo amorevole di Luisa Ranieri che lo osserva sorridente.

Quanto l'attrice 48enne sia innamorata del marito è stato messo in luce dalle dichiarazioni rilasciate in diverse occasioni, da cui è emersa anche la stessa visione di famiglia che li accomuna e li tiene uniti. A partire dal "patto" che la coppia ha stretto affinché non faccia mai mancare nulla alle loro bambine. "Ho la fortuna di vivere accanto a un uomo generoso" sono le parole di Luisa Ranieri riportate dal settimanale: "C'è un patto tra noi che non prevede il sacrificio femminile. La regola è darsi il cambio, Luca si ferma quando io devo lavorare e viceversa. La famiglia viene prima".

E la dimostrazione delle affermazioni è tutta in questa rassegna di scatti che raccontano la serenità famigliare dei due attori, reduci entrambi da due lavoro di successo (il film E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino per Luisa Ranieri, la serie Sky Il Re per Luca Zingaretti).