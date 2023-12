Luca Zingaretti festeggia Luisa Ranieri: il video è un'autentica (bellissima) dichiarazione d'amore

A Luca Zingaretti non servono troppe parole per raccontare l'amore per Luisa Ranieri: basta un cuore rosso accanto al suo nome, un video che raccoglie le immagini più belle e una canzone, "Come nelle favole" di Vasco Rossi, a fare da di sottofondo. Il resto resta sotto gli occhi di tutti gli utenti fermi a guardare dal primo all'ultimo secondo il collage di foto pensato per festeggiare la donna della sua vita, madre dolcissima delle loro figlie, Emma e Bianca, al suo fianco da quasi vent'anni. L'attrice ha compiuto 50 anni il 16 dicembre, ma solo nelle scorse ore il marito ha celebrato pubblicamente l'importante compleanno, salutato con grande entusiasmo dal pubblico social che insieme li considera "la coppia più bella del mondo".

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti fanno coppia da quasi vent'anni. Si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia nel 2005, e da quel momento è iniziata una relazione sempre più forte e salda nel tempo che nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia e nel 2015 della seconda. "Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico", ha raccontato l'attrice: "Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti". E sul suo ruolo di madre: "Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità". Parole confermate dalle brevi ma dolcissime immagini postate poco fa.