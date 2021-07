Lucarelli vs Montesano: “Ha avuto il Covid, è stato salvato dai medici, ma non lo dice”. La replica è durissima

Uno scontro durissimo via social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano. Ieri, 28 luglio, l'attore ha pubblicato un video a seguito della morte di Giuseppe De Donno, quasi sicuramente un suicidio, in cui ribadiva le sue teorie no vax e in cui ha parlato anche di alcuni personaggi, tra cui Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Enrico Montesano: il botta e risposta sui social

La giornalista ha scelto Twitter per controbattere a Montesano pubblicando una risposta che contiene una rivelazione: "Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male".

Ovviamente la rivelazione di Lucarelli non poteva non avere una risposta e infatti, dopo qualche ora, l'attore ha annunciato di voler tutelare la propria persona facendo quindi ricorso alla giustizia: "In un tweet la sig,ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona".

"Non solo è vero, ma come sai te l'ho detto anche in privato tempo fa che avevo saputo della tua malattia. E ti sei ben guardato dallo smentire. Parliamone pure in altre sedi. Volentieri" questa la risposta di Lucarelli in un commento sotto al post di Montesano.

La posizione di Enrico Montesano sui vaccini

Dopo aver sfilato in prima linea alla manifestazione dei No Vax a Roma l'attore, a fine giugno, aveva dichiarato sul suo profilo Facebook che il sangue donato dalle persone vaccinate contro il Covid-19 verrebbe inutilizzato e buttato via. L'informazione - ha spiegato - gli sarebbe arrivata da una fonte non dichiarata ma interna ad Avis, peccato che poco dopo è arrivata la pronta smentita dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue.

Secondo quanto sostenuto dall'attore romano, una misteriosa fonte lo avrebbe informato che il sangue dei donatori vaccinati si sarebbe coagulato e che, dunque, le sacche sarebbero state gettate. La sua tesi è, pertanto, che è necessario ci siano persone intenzionate a non vaccinarsi in modo da non bloccare le donazioni. Affermazioni che hanno messo in allarme sia Avis che il Centro nazionale sangue (Cns).

Ad intervenire sulla questione è stato Gianpietro Biola, presidente dell'Avis nazionale, che ha definito quelle del mattatore "Affermazioni pericolose per la salute pubblica e lesive dell’impegno dell’associazione e dei donatori". "Donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid non comporta alcun rischio né per il donatore stesso né per i pazienti a cui trasfonderlo", ha aggiunto.